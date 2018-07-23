Рыба может подорожать

Действующий порядок распределения квот на вылов рыбы предлагается сохранить на ближайшие 15 лет. Чем вызвано это предложение, как возможные изменения в распределении квот могут отразиться на стоимости рыбной продукции и на самих рыбаках, эксперты обсудили в пресс— центре « Парламентской газеты ».

Аукционы возвращаются, рыба уплывает

В середине июля на рейде мурманского порта отчаянно гудели более ста рыболовецких судов. Так местные рыбаки протестовали против грядущего изменения правил предоставления квот на вылов рыбы. Их тревога вызвана предложениями Федеральной антимонопольной службы Росрыболовства перейти на продажу квот рыболовецким компаниям через аукционы.

Важно отметить, что нынешний порядок квотирования действует с 2004 года. Именно тогда каждая рыболовецкая компания купила квоту, которая была рассчитана на основании улова организации за последние три года. Срок действия квот сначала был пять лет, потом — десять. В отрасли это всех устраивало. Лови рыбу, продавай перерабатывающим предприятиям и плати налоги — эта простая схема позволила наполнить деньгами региональные бюджеты и стабилизировать розничные цены на рыбу.

В начале этого года стало известно о планах Правительства и, в частности, Федеральной антимонопольной службы перейти на аукционную систему распределения квот. У сторонников новой системы есть пока только один аргумент за — если начать перераспределять через аукционы новые квоты, то только по крабу бюджет получит два миллиарда рублей. Сейчас же за продление квоты рыбаки не платят.

Вроде бы с математикой не поспоришь. Однако такую позицию разделяют далеко не все эксперты. «Для того чтобы победить на аукционе, рыболовецкой компании нужно „вынуть из оборота“ от нескольких миллионов до миллиарда рублей», — отметил сенатор от Магаданской области Анатолий Широков . По его мнению, малым и средним рыболовецким компаниям такое не под силу. Они разорятся, и рынок достанется крупным игрокам, которые начнут его монополизировать.

«Сегодня рыболовецкие компании только Магаданской области приносят в бюджет в виде налогов 500 миллионов рублей в год. Увеличение уловов позволяет поддерживать в отрасли самые высокие в регионе зарплаты. Сохранится ли всё это в случае передела рынка — большой вопрос», — сомневается Анатолий Широков.

В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев напомнил, что аукционная система уже была в отрасли с середины 90-х годов до начала двухтысячных. «Квоты тогда перераспределяли каждый год, а рыбы на прилавках не было. Среднедушевое потребление рыбы в стране упало до 11 килограммов в год, и половину этого количества занимал импорт», — констатировал эксперт. Он добавил, что рыбаки, пытаясь «отбить» свои затраты за участие в аукционах, сдавали рыбу в иностранных портах, а те, кто не смог купить квоты, занимались прямым браконьерством.

В парламенте намерены обсудить порядок квотирования

Андрей Андрейченко. По данным Росстата вклад рыболовецкой отрасли в ВВП страны в прошлом году составил 216 миллиардов рублей. Вылов рыбы в 2015 году составил 4,3 миллиона тонн, в 2016-м — 4,5 миллиона тонн. В отрасли занято 146 тысяч человек. Потребление рыбы на душу населения — 22 килограмма. Порядка 80 процентов всей рыбной продукции — отечественного производства. «Простого гражданина совершенно не интересует, как там распределяются квоты и сколько денег поступает в бюджет. Его интересует, сколько будет стоить рыба в магазине и какого она качества», — подчеркнул депутат от фракции ЛДПР

Парламентарий считает, что в результате возвращения аукционов рынок будет монополизирован одной-двумя компаниями, которые станут диктовать цену. А это значит, что рыба станет менее доступной для потребителя. «На столы российским гражданам будет поступать искусственно выращенная рыба, начинённая антибиотиками и красителями», — спрогнозировал Андрей Андрейченко.

«Намерение заработать больше денег для бюджета лишь прикрытие, под которым действуют чиновники», — считает экономист Михаил Делягин . По его мнению, на самом деле в происходящем замешаны интересы крупного бизнеса, который намерен «переделить» рынок.

Именно поэтому в парламенте хотят занять в вопросе квот принципиальную позицию. Её отправная точка заключается в том, что если отрасль развивается динамично, в стране нет дефицита рыбы и роста цен на неё, то важно сохранить действующий порядок распределения квот. Так считает сенатор Елена Афанасьева , которая на прошлой неделе внесла в Госдуму поправки в закон о рыболовстве, которые вводят запрет на новые механизмы распределения рыболовецких квот в течение 15 лет.

Внимательно намерены подойти к обсуждению законопроекта и в Комитете Госдумы по природным ресурсам. «Мы обязательно пригласим чиновников и представителей крупного бизнеса. Думается, что такой разговор позволит более детально определиться в проблеме распределения квот», — заметил депутат Андрей Андрейченко.

Обсуждение проекта поправок может пройти в комитете Госдумы уже на этой неделе.