Россия примет ЧЕ-2019 по пляжному волейболу

Хозяйкой Чемпионата мира по пляжному волейболу 2019 года станет Россия . Столицей турнира выбрана Москва

Соревнования пройдут на пляже на берегу Москвы-реки, рядом со спорткомплексом «Лужники», сообщается на сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV). Групповой этап стартует 5 августа. Финальный матч сыграют 11 августа.

«Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Европе в 2019 году в России станет поистине замечательным событием, которое еще больше повысит популярность пляжного волейбола по всей Европе», — заявил президент CEV Александр Боричич.

Москва уже приминала ЧЕ по пляжному виду спорта в 2005 году. Тогда среди мужчин первыми стали испанцы, а «золото» среди женщин взяла команда из Греции

Ранее News.ru писал, что чемпионка мира по пляжному волейболу женилась на своей подруге. Фото со свадьбы попали в Сеть.