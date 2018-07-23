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Россия примет ЧЕ-2019 по пляжному волейболу
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Россия примет ЧЕ-2019 по пляжному волейболу 

News.ru 1 час назад
Хозяйкой Чемпионата мира по пляжному волейболу 2019 года станет Россия. Столицей турнира выбрана Москва.
Соревнования пройдут на пляже на берегу Москвы-реки, рядом со спорткомплексом «Лужники», сообщается на сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV). Групповой этап стартует 5 августа. Финальный матч сыграют 11 августа.
«Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Европе в 2019 году в России станет поистине замечательным событием, которое еще больше повысит популярность пляжного волейбола по всей Европе», — заявил президент CEV Александр Боричич.
Москва уже приминала ЧЕ по пляжному виду спорта в 2005 году. Тогда среди мужчин первыми стали испанцы, а «золото» среди женщин взяла команда из Греции.
Ранее News.ru писал, что чемпионка мира по пляжному волейболу женилась на своей подруге. Фото со свадьбы попали в Сеть.
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