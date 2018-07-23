«Кортес»: Бензин и дизтопливо на оптовом рынке РФ с 16 по 20 июля в основном дешевели

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Средние по России цены на бензин и дизельное топливо с 16 по 20 июля преимущественно снижались, причем самое большое снижение отмечается в оптовом сегменте, при этом незначительный рост демонстрировали цены на авиакеросин в аэропортах, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».

В рознице средние по России цены на «Нормаль-80» с 16 по 20 июля остались на уровне в 38,75 рубля за литр, остальные марки бензина подешевели: «Регуляр-92» — на 4 копейки, до 41,7 рубля за литр, «Премиум-95» — на 9 копеек, до 44,5 рубля за литр.

В оптовом сегменте цены на две марки бензина опять существенно снизились: «Регуляр-92» подешевел на 4,4%, до 45,149 тысячи рублей за тонну, «Премиум-95» — на 6%, до 45,798 тысячи рублей за тонну. При этом «Нормаль-80» вырос в цене на 2,5%, до 41,82 тысячи рублей за тонну.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены также продолжили снижаться, хотя по-прежнему не так быстро, как в опте. «Нормаль-80» там подешевел на 0,98%, до 50,399 тысячи рублей за тонну, «Регуляр-92» — на 1,56%, до 52,813 тысячи рублей за тонну, «Премиум-95» — на 1,4%, до 54,382 тысячи рублей за тонну.

Цены на летнее дизтопливо в рознице после сохранения цен неделей ранее снизились на 4 копейки в период с 16 по 20 июля и составили 44,64 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,6%, до 50,99 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 1,9%, до 45,95 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в аэропортах немного ускорила рост, хотя он остался умеренным: с 16 по 20 июля цена увеличилась на 0,3%, до 57,858 тысячи рублей за тонну. При этом в опте авиакеросин по-прежнему дешевеет, он потерял в цене 0,15% и стоит 45,276 тысячи рублей за тонну.