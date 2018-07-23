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В Петербурге появится проспект Крузенштерна
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В Петербурге появится проспект Крузенштерна 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Церемония открытия его закладного камня состоится 27 июля, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
Топонимическая комиссия Северной столицы приняла положительное решение о присвоении имени адмирала одной из улиц на Васильевском острове еще в апреле 2016 года. Чуть больше года спустя оно было утверждено постановлением Смольного. Как отмечают в комитете, это стало возможным благодаря усилиям членов Всемирного клуба петербуржцев и потомка знаменитого мореплавателя Алексея Крузенштерна.
Проспект Крузенштерна станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом и станет самым длинным на намывной территории Васильевского острова.
На мероприятия по увековечению имени капитана первой российской кругосветной экспедиции приедут потомки Ивана Крузенштерна из семи стран мира. Торжества начнутся с полуденного выстрела пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В 12.40 состоится возложение цветов к памятнику адмиралу на набережной лейтенанта Шмидта, а в 13.30 будет открыт закладной камень нового проспекта.
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