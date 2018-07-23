В Петербурге появится проспект Крузенштерна

Церемония открытия его закладного камня состоится 27 июля, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Топонимическая комиссия Северной столицы приняла положительное решение о присвоении имени адмирала одной из улиц на Васильевском острове еще в апреле 2016 года. Чуть больше года спустя оно было утверждено постановлением Смольного. Как отмечают в комитете, это стало возможным благодаря усилиям членов Всемирного клуба петербуржцев и потомка знаменитого мореплавателя Алексея Крузенштерна.

Проспект Крузенштерна станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом и станет самым длинным на намывной территории Васильевского острова.