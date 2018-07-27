Проспект адмирала Крузенштерна заложен на намывной территории в Санкт-Петербурге

Закладной камень установили в преддверии Дня ВМФ России представители городского правительства и Всемирного клуба петербуржцев, который выступил инициатором наименования будущего проспекта, а также улиц и переулков на морском фасаде Петербурга в честь знаменитых русских мореплавателей.

"Идея принадлежит клубу петербуржцев, но не стоило больших усилий, чтобы эта идея завоевала умы самим подходом и глубоким смыслом. Мы гордимся, что в нашем городе есть памятник Крузенштерну, но когда в новостройках появится красивая широкая улица, посвященная этому великому человеку — это действительно отличная идея, нас уговаривать долго не пришлось", — сказал журналистам после установки закладного камня вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов

Адмирал И. Ф. Крузенштерн (1770-1846 годы) — мореплаватель, исследователь Тихого океана, ученый— гидрограф, один из основоположников отечественной океанологии. В 1802 году Крузенштерн был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции, которую осуществил в 1803-1806 гг.