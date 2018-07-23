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НПАТ объявил о наборе водителей и кондукторов
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НПАТ объявил о наборе водителей и кондукторов 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) открывает набор водителей автобусов и кондукторов на регулярные городские маршруты, сообщает предприятие.
В сообщении говорится, что средняя заработная плата водителей составляет 45 тысяч рублей, кондукторов — 20 тысяч рублей. Отпуск водителей составляет 40 дней, а кондукторов — 35 дней, предусмотрена льготная пенсия за вредные условия труда.
Графики работ различные, до места работы сотрудников доставляют на служебном автобусе. Также работникам предоставляется право бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте.
По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел кадров по телефонам: 8 (831) 433-81-05 и 433-81-07.
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