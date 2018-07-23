Дачные ставки. Почему саратовские власти проталкивают изменение границ лесопарка Кумысная поляна

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В начале августа в Саратове должен пройти второй этап общественных слушаний по обсуждению новых границ лесопарка Кумысная поляна, являющегося особо охраняемой природной территорией. К этому времени в правительство Саратовской области должны поступить точные данные о том, какие участки будут исключены из нынешнего плана лесопарка, а какие в него войдут.

Согласно предлагаемым правительством области изменениям, из границ природного парка могут исключить участки общей площадью 82 га. Взамен в границы Кумысной поляны предлагается включить не обремененный правом третьих лиц земельный участок площадью 97 га с лесным массивом и редколесьем. В результате площадь лесопарка вырастет на 15 га и достигнет 4 тыс. 519,4 га. На первый взгляд изменения выглядят позитивными. Поэтому именно увеличением площади зеленой зоны чиновники и пытаются задобрить экологов и общественников, встречающих в штыки любые посягательства на землю Кумысной поляны.

Как объяснял первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Анатолий Колдаев, необходимость в изменении границ парка возникла после корректировки границ особо охраняемой природной территории ООО «Геопро64», с которым региональное минприроды заключило соответствующий контракт в 2017 году. Якобы выяснилось, что в охраняемую зону попали дачные участки, и теперь у садоводов возникают проблемы: ни строить домики, ни как-либо менять ландшафт участка они не могут.

На самом деле в настоящее время действуют три вида границ ООПТ Кумысная поляна: границы, утвержденные правительством области в 2008 году, кадастровые и границы по карте градостроительного зонирования. Сейчас правительство предлагает внести изменения в постановление от 2009 года «Об утверждении положения „О природном парке „Кумысная поляна““, чтобы привести его в соответствие с Правилами землепользования и застройки, утвержденными городской думой Саратова в 2016 году. Разработчики поправок отмечают: геодезические и кадастровые исследования показали, что в особо охраняемую территорию попало много земельных участков иных собственников и пользователей (ГСК, СНТ, оздоровительные лагеря), которые имеют разрешенный вид использования, не связанный с охраной и установленным режимом использования природного парка. Таких участков 2563. Их число стало известно в 2016 году, когда территорию ставили на кадастровый учет.

Кадастровые границы определяло воронежское НПО „Геогис“. Но когда в минприроды стали поступать обращения от собственников земельных участков с просьбой исключить их участки из состава ООПТ, правительство взяло нового подрядчика — ООО „Геопро64“, с которым, как выясняется, тоже не все вышло гладко.

»Отбирать землю у уважаемых людей?»

Лесопарк Кумысная поляна — это постоянный камень преткновения общественников-экологов и представителей власти, лоббирующих интересы застройщиков, которым не дают покоя 4,5 га нетронутого леса на территории города. Здесь могли бы вырасти кварталы элитных коттеджных поселков, которые сейчас вынуждены расти в поле в Усть-Курдюме, новостройки «в экологически чистом районе», гостиницы и развлекательные центры. Администрации Саратова и области грезят о том, чтобы выстроить на Кумыске туристический рай — спортивные и игровые площадки, зоны общепита, парковки и прочее. Транспортная магистраль через Кумысную поляну могла бы соединить Заводской, Октябрьский и Ленинский районы Саратова. То есть для бизнеса лесопарк — настоящее золотое дно, но экологи утверждают, что уничтожение лесопарка станет катастрофой для города, который без зеленого массива, не продуваемый степными ветрами, задохнется в собственных выхлопных газах.

В итоге ничего из того, что предлагают бизнес и власти, сделать нельзя. Решением того же правительства Саратовской области от 2007 года лесопарку присвоен статус ООПТ, что не позволяет вести здесь никакого капитального строительства. Не реализуется даже многолетняя фантазия губернатора Валерия Радаева разводить на Кумыске лошадей и торговать кумысом.

Впрочем, захват лесопарка все же происходит — ползучими темпами. На его границах периодически ведется строительство коттеджей, на отдельных участках несанкционированно уничтожаются деревья.

Среди участков, которые минприроды области предлагает вывести из состава ООПТ, есть и так называемая дача Радаева — земельный участок на 10-м Машиностроительном проезде площадью 1,2 тыс. кв. м, принадлежащий сестре губернатора Саратовской области Светлане. Земля была получена в собственность в августе 2013 года, на ней выстроен коттедж, огражденный высоким кирпичным забором, находящийся под постоянной охраной. И тут стоит отметить, что, как выяснили журналисты ИА «Свободные новости» , в собственности Светланы Радаевой находится лишь небольшой участок земли, а остальная его часть является банальным самозахватом особо охраняемой территории лесопарка. Претензии общественников привели лишь к тому, что чиновники «обложились бумагами» и принадлежащая Саратовской области земля была сдана родственнице губернатора в аренду.

Саратовский эколог Ольга Пицунова говорит: в промежутке между тем, как Кумысной поляне был придан статус ООПТ (2007 год — прим. ред.), и постановкой ее на кадастровый учет (2016 год — прим. ред.) земля лесопарка продолжала незаконно раздаваться и застраиваться. «И теперь что же — отбирать землю у уважаемых людей? Проще легализовать наделы — вывести выданные в аренду или в собственность земельные участки из ООПТ и затем оформить их официально в собственность, узаконить возведение многоэтажки и прочее», — говорит она. По мнению общественницы, если минприроды удастся «протащить» предлагаемые поправки границ лесопарка, Кумысную поляну ждет изменение целевого назначения земель с последующей их продажей и застройкой.

Саратовский эколог Борис Родин не ждет ничего хорошего от второго этапа слушаний. Более того, он не уверен, что областные власти вообще готовы его проводить, так как область в этом не заинтересована. «Сейчас делается все так, что границы лесопарка „темные“, для общественности они недоступны. А областные власти как определили новые границы, так они их и будут проталкивать. Очень много лесного массива отходит городу, а это значит, что все эти участки будут постепенно застраиваться. С мнением общественности они не считаются, у них все уже согласовано с городом», — говорит Родин.

Вопрос же, почему областная власть готова плевать на мнение саратовцев и ставить под угрозу уничтожения природное достояние города в угоду интересов нескольких высокопоставленных «дачников», пока остается без ответа.