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Минтруд планирует ликвидировать очереди в дома престарелых
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Минтруд планирует ликвидировать очереди в дома престарелых 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ/Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Минтруд планирует ликвидировать очереди в дома престарелых и создавать условия по ухода за престарелыми на дому. Об этом сказал в понедельник журналистам глава Минтруда Максим Топилин после заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Мы, безусловно, ставим задачу в этом проекте ликвидировать полностью очередь в учреждения для пожилых людей", — сказал он.
По данным Минтруда, на 1 января 2018 года очередь в дома престарелых составила 3 тыс. 662 человека, на 1 января 2016 года она была почти 12 тыс.
Также министр сообщил, что в рамках нацпроекта планируется создание учреждений нового, современного типа, предполагается активно задействовать в этом НКО. Доля участия НКО в настоящее время в этом секторе составляет 7-8%. «За шесть лет мы должны довести долю до 15% как минимум», — добавил Топилин.
Национальный проект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы. На его реализацию предварительно планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.
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