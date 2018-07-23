Минтруд планирует ликвидировать очереди в дома престарелых

ГОРКИ/ Московская область /, 23 июля. / ТАСС /. Минтруд планирует ликвидировать очереди в дома престарелых и создавать условия по ухода за престарелыми на дому. Об этом сказал в понедельник журналистам глава Минтруда Максим Топилин после заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Мы, безусловно, ставим задачу в этом проекте ликвидировать полностью очередь в учреждения для пожилых людей", — сказал он.

По данным Минтруда, на 1 января 2018 года очередь в дома престарелых составила 3 тыс. 662 человека, на 1 января 2016 года она была почти 12 тыс.

Также министр сообщил, что в рамках нацпроекта планируется создание учреждений нового, современного типа, предполагается активно задействовать в этом НКО. Доля участия НКО в настоящее время в этом секторе составляет 7-8%. «За шесть лет мы должны довести долю до 15% как минимум», — добавил Топилин.

Национальный проект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». Нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы. На его реализацию предварительно планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.