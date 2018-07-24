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Уфимцам придется потратить 1,5 зарплаты для покупки КАСКО
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Уфимцам придется потратить 1,5 зарплаты для покупки КАСКО 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Жители Уфы потратят на КАСКО более 1,5 месячной зарплаты — это больше, чем средний показатель по стране. Согласно исследованию компании ERGO, коэффициент доступности этого полиса в башкирской столице составляет 1,7. Он представляет собой соотношение стоимости КАСКО и средней зарплаты горожан.
Самыми «дорогими» городами оказались Псков и Великий Новгород — их показатели составили 7,3 и 4,4 соответственно. Таким образом, жителям Пскова для покупки КАСКО потребуется более 7 зарплат. Казань, Тюмень и Санкт-Петербург оказались более экономными — их коэффициент не превышает 0,4. В качестве модели расчета соотношения стоимости полиса и зарплат выбрана наиболее продаваемая модель — KIA Rio.
Средняя зарплата по России составляет 40,6 тысяч рублей при стоимости КАСКО 54,4 тысячи рублей. В Уфе, по данным Росстата, размер оплаты труда равен 30,7 тысяч рублей, цена полиса на 12 месяцев — 50,9 тысяч рублей.
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