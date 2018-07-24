«Донстрой» выбрал проекты, которые будут участвовать в «черной пятнице»

МОСКВА , 24 июл — РИА Недвижимость. «Донстрой» представит на распродаже недвижимости Black Friday Real Estate 2018 специальные скидки на пул из десяти проектов на общую сумму свыше 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"В этом году в акции участвует 307 лотов жилой и коммерческой недвижимости, со скидками до 34%", — отмечается в нем.

В частности, речь идет о квартирах в квартале бизнес-класса «Сердце столицы» — 108 лотов в первых пяти корпусах, а также в жилых комплексах «Алые паруса» (53 лота) и «Соколиный форт» (28 лотов), в проектах «Символ» (27 лотов) и Fresh (30 лотов), сообщается в пресс-релизе.

Также в акции примут участие квартиры новом проекте бизнес-класса Freedom, в жилом комплексе класса «премиум» «Долина Сетунь», в клубных особняках Barrin House, пентхаус в готовом жилом комплексе «Новая звезда». Кроме того, можно будет получить скидку на коммерческие помещения в квартале «Алые паруса» и жилом комплексе «Лосиный остров», добавляется в сообщении.

Black Friday Real Estate впервые прошла на московском рынке недвижимости в 2015 году. На три дня застройщики Московского региона объявляют специальные цены на квартиры, апартаменты, коттеджи, таунхаусы, земельные участки, машиноместа, офисные и торговые помещения. В текущем году «черная пятница» стартует в полночь 27 июля и продлится до конца дня 29 июля.

"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.