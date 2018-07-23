В центре «Благосфера» вблизи Савеловского устроят танцевальный вечер

В честь закрытия очередного сезона в центре «Благосфера» 26 июля состоится праздничное мероприятие «#ОтпускнойВыпускной».

Для гостей организуют фотозону и танцплощадку.

— Наши гости смогут не только повеселиться в отличной компании, но и принять участие в «выпускном тестировании». Тест на компетенции сотрудника НКО в сфере коммуникаций подготовлен на основе исследования наших сотрудников, — отметил представитель администрации центра.

Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке: https://blagosfera.timepad.ru/event/752710/.

Начало в 17.00. Центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский пр-д, д. 7, стр. 1. (мю)