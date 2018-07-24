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Кислотность Мирового океана вскоре побьет рекорд, держащийся миллионы лет
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Кислотность Мирового океана вскоре побьет рекорд, держащийся миллионы лет 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Английские ученые пришли к выводу, что кислотность Мирового океана в недалеком будущем побьет древний рекорд. Это случится, если выбросы углекислого газа в атмосферу не уменьшатся. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Ученые восстановили историю кислотности океана за последние 22 миллиона лет. Согласно исследованию, к 2100 году уровень pH в воде достигнет показателя 7,8, что станет рекордом со времен среднего миоцена, то есть за 14 миллионов лет. В результате погибнут многие коралловые рифы, сильно пострадают обитатели океанических глубин.
Ранее Пятый канал рассказывал об исследовании американских ученых, согласно которому деятельность человека влияет на времена года, в том числе и на колебания температур воздуха в нижних слоях атмосферы.
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