Кислотность Мирового океана вскоре побьет рекорд, держащийся миллионы лет

Английские ученые пришли к выводу, что кислотность Мирового океана в недалеком будущем побьет древний рекорд. Это случится, если выбросы углекислого газа в атмосферу не уменьшатся. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Ученые восстановили историю кислотности океана за последние 22 миллиона лет. Согласно исследованию, к 2100 году уровень pH в воде достигнет показателя 7,8, что станет рекордом со времен среднего миоцена, то есть за 14 миллионов лет. В результате погибнут многие коралловые рифы, сильно пострадают обитатели океанических глубин.

Ранее Пятый канал рассказывал об исследовании американских ученых, согласно которому деятельность человека влияет на времена года, в том числе и на колебания температур воздуха в нижних слоях атмосферы.