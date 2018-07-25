В «Дубках» отметили Всемирный день китов

В парке «Дубки» отметили Всемирный день китов и дельфинов. Мероприятие прошло в формате летней читальни.

Об этом сообщила начальник отдела маркетинга Централизованной библиотечной системы САО Жанна Хохлова.

— Для детей провели творческие мастер-классы, а взрослым рассказали, что можно сделать для защиты китов и дельфинов, — отметила Хохлова.

Напомним, что каждые выходные в солнечную погоду посетителей читальни ждут у катка, а в ненастье — в летней ротонде.

Парк расположен по адресу улица Дубки, 6. (мю)