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В «Дубках» отметили Всемирный день китов
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В «Дубках» отметили Всемирный день китов 

Управа района Тимирязевский города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В парке «Дубки» отметили Всемирный день китов и дельфинов. Мероприятие прошло в формате летней читальни.
Об этом сообщила начальник отдела маркетинга Централизованной библиотечной системы САО Жанна Хохлова.
— Для детей провели творческие мастер-классы, а взрослым рассказали, что можно сделать для защиты китов и дельфинов, — отметила Хохлова.
Напомним, что каждые выходные в солнечную погоду посетителей читальни ждут у катка, а в ненастье — в летней ротонде.
Парк расположен по адресу улица Дубки, 6. (мю)
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