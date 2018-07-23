Скаршевский: Выплачивать премии руководству «Нафтогаза» — это пир во время чумы

На данный момент, Украина от России еще не получила ни цента по «окончательно» выигранному арбитражу в Стокгольме . Судебный процесс продолжается.

Выплачивать премии на госпредприятии в размере 1 млрд 200 млн грн, тем более за счет повышенных в 10 раз тарифов на природный газ для населения, при средней зарплате по Украине 8225 грн/месяц — это, мягко выражаясь, грабеж и пир во время чумы.

Факт выплаты премий, не дождавшись фактического поступлений денег от «окончательного» выигрыша, такая торопливость говорит о неуверенности сохранения своих должностей в ближайшем будущем и просто о человеческой жадности.

Выплату премий утвердил Наблюдательный совет Нафтогаза, который состоит из большинства иностранных директоров. Их не смутил тот факт, что финансовый ресурс для их выплат на расчетный счет Нафтогаза не поступил и, по моей оценке, вряд ли поступит. Так какой же толк от таких независимых иностранных наблюдательных советов?

О ЗАПРЕТЕ ВЫПЛАТЫ БОНУСОВ И ПРЕМИЙ НА ГОСПРЕДПРИЯТИЯХ

Заявления Владимира Гройсмана о том, что правительство запретит выплаты бонусов и премий на госпредприятиях являются неправдой. Есть одна оговорка — выплаты будут запрещены, если не будет утвержден финансовый план госпредприятия на текущий год. Если финплан утвержден — для бонусов открыт зеленый свет.

О ВЫСОКИХ ЗАРПЛАТАХ И БОНУСАХ, КАК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ ОТ КОРРУПЦИИ

Утверждения о том, что при высоких зарплатах исчезнет коррупция и прекратится воровство, не выдерживает никакой критики. Если, например, при зарплате в $1 млн будет возможность БЕЗНАКАЗАННО украсть $10 млн — они будут украдены, как и при зарплате в $1000.

Если следовать логике некоторых экспертов, утверждающих, что без бонусов руководство Нафтогаз действовало бы в судах и арбитраже в интересах Газпрома , то тогда, например, для Гройсмана тоже надо предусмотреть бонус от выполнения бюджетного плана, иначе ведь может недовыполнить и/или перерасходовать. Бонус небольшой, 1% от доходов бюджета в $35 млрд Звучит абсурдно? Не более, чем для Нафтогаза.

В сюжете 112.ua были показаны примеры представителей правоохранительных органов , которые оформили свою элитную недвижимость и дорогие автомобили на родственников. Давайте выпишем им премию, как в Нафтогазе, в сумме 1 млрд 200 млн грн и установим зарплаты 2 млн грн и они перестанут воровать?

Без устранения причин возникновения коррупции и внедрения неотвратимости наказания (проведение реальной судебной реформы, а не наоборот, как сейчас), высокие зарплаты и бонусы не помогут, а вызовут только лишь снисходительную улыбку у коррупционеров.