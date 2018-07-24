Нотариусы бесплатно зарегистрируют документы на жилье в Росреестре

Как сообщил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников , законопроект призван решить сразу несколько социально значимых задач, повысить стабильность гражданского оборота, уровень защищенности граждан, а также предоставить им дополнительный комфорт при совершении нотариальных действий.

Теперь нотариус будет обязан после удостоверения им сделки с недвижимостью, незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр . Аналогичная обязанность возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.

Если по каким-то причинам электронные каналы не работают и отсутствие связи не зависит от нотариуса, он обязан предоставить в регистрирующий орган документы на бумаге не позднее двух рабочих дней. На практике это означает, что гражданам не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость, либо пользоваться услугами различных «серых» посредников, которые предлагают «ускорить» регистрацию.

По закону, если документы на регистрацию были направлены нотариусом в электронном виде, Росреестр в течение одного рабочего дня регистрирует право собственности.

"Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство для граждан, т.к. нотариус оказывает эту услугу в режиме «одного окна», — отметил Павел Крашенинников.

Согласно законопроекту, подача нотариусом документов на регистрацию прав на недвижимость перестает быть самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки. То есть граждане не должны доплачивать за передачу документов нотариусом в Росреестр, для них это будет бесплатным.

Другая важное новшество: проект уточняет перечень услуг, которые входят в понятие «услуги правого и технического характера». Напомним, что цена нотариального действия складывается из двух частей. Первое — государственная пошлина. Второе — оплата услуг правового и технического характера. Пошлины достаточно мизерные, так как не индексировались уже давно. Так что именно тарифы за услуги правового и технического характера и составляют основную стоимость нотариального действия.

На практике граждане часто задают вопросы, нельзя обойтись без правовых услуг, мол, «мне только печать на документ поставить». Однако задача нотариуса не просто поставить печать, а оформить юридически значимый документ, который защитит права гражданина. Подготовить такой документ, проанализировать все возможные риски — и есть услуги правового и технического характера. Кроме того, нотариус несет полную ответственность за свои действия.

Проект прописывает, что услуги правового и технического характера включают в себя правовой анализ представленных документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, осуществление обязанностей и полномочий в связи с совершением нотариальных действий, изготовление документов, копий, скан-образов документов, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм и др.

Павел Крашенинников отметил, что принятые уточнения необходимы для полноценного функционирования нотариата, как института правовой системы государства, как гаранта стабильности гражданского оборота. Оказание таких услуг обеспечивает надежную защиту прав и законных интересов граждан.

Предельные размеры оплаты услуг правового и технического характера ежегодно устанавливает Федеральная нотариальная палата для каждого региона и по каждому в отдельности нотариальному действию. Эти размеры являются экономически обоснованными и рассчитываются по целому ряду параметров, исходя из социально-экономического положения региона. В свою очередь, нотариальная палата субъекта РФ устанавливает фактические тарифы, которые не могут превышать установленные предельные значения. Такие размеры оплаты услуг правового и технического характера являются обязательными для каждого нотариуса в данном субъекте РФ.