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Владелец «Правдинского свинопроизводства» назвал потери из-за АЧС незначительными
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Владелец «Правдинского свинопроизводства» назвал потери из-за АЧС незначительными 

Клопс.Ru 1 час назад
В группе компаний РБПИ, которой принадлежит «Правдинское свинопроизводство», назвали потери из-за АЧС незначительными. Об этом сообщается на сайте РБПИ.
"В ближайшее время все животные, размещённые на этом предприятии, будут уничтожены, а само предприятие очищено. Вирус АЧС не опасен для людей. Компания оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные. Остановка работы предприятия будет использована для проведения капитального ремонта и модернизации производственных площадок", — говорится в заявлении компании.
В июле региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». На прошлой неделе стало известно, что будет уничтожено всё поголовье этого хозяйства. В эти выходные экологи сняли с дрона ликвидацию животных на предприятии. О том, как АЧС повлияла на жизнь Правдинского округа, можно узнать в специальном материале «Клопс».
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