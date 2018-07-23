«Нужно выделить несколько лет на подготовку к повышению пенсионного возраста»

«Мы предлагаем выделить несколько лет на подготовку к повышению пенсионного возраста, и только потом изменять систему. Да, изменения нужно проводить, но прежде следует создать для этого все необходимые условия. Для начала нужно начать строго наказывать тех, кто не платит налоги — вплоть до уголовной ответственности. Если одного посадят, другим будет неповадно. На законодательном уровне нужно ввести систему, как это было в Советском Союзе, при которой сначала выплачиваются все налоги, а только потом начисляется зарплата.

Все знают о том, что сейчас уже практически невозможно найти работу людям старше 50 лет. В объявлениях мы видим только одно: требуется сотрудник до 45 лет, не более.

Решать вопрос нужно на законодательном уровне — например, принять проект о защите от сокращений и увольнений по возрастному принципу для лиц от 50 лет. Особое внимание нужно уделить жителям села, потому что тяжелее всех будет именно им.

Пока никто не говорит о том, что нужно создавать рабочие места, расширять производства, увеличивать производственные мощности. Чтобы люди могли продолжать работу, следует с учетом физического состояния переобучать их через центры занятости. Наши центры тоже проводят ярмарки вакансий для специалистов старшего возраста. Я была там, но в последнее время перестала ходить — там пожилым людям нередко предлагают пойти работать в поля.

Стоит также обратить внимание на низкий уровень медицинских услуг и проблемы с их получением — не каждый житель может себе позволить протезирование зубов или лечение зрения. В 50 лет организм стареет — вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, поэтому нужно ускорить обеспечение больниц врачами-геронтологами.

Следить нужно и за качеством пищи, вести контроль за продаваемыми товарами. Кроме того, сейчас в Кирове не хватает мест, где пенсионеры могли бы заниматься спортом. Следовало бы при возведении спортивных сооружений выделять в них место для работы группы здоровья».

Фото: odntkirov.ru