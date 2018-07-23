Эра платных стоянок: В Пензе откроются платные парковки закрытого типа на ул. Лермонтова и Пушкина

Чиновники на месте обсуждали вопрос создания платных городских парковок закрытого типа на улицах Лермонтова и Пушкина. Собравшиеся осмотрели территорию платной парковки на улице Пушкина, способную одновременно вместить 60 автомобилей. Ее открытие запланировано уже через неделю — 1 августа.

Пресс-служба мэрии уточняет, что представители администрации обговорили нюансы работы парковки в платном и бесплатном режиме в разное время суток, исходя из того, что плата за один час пребывания составляет 20 рублей. Проект предполагает, что парковка будет работать в автоматическом режиме с целью ее скорейшей окупаемости.

Также пензенские автомобилисты, приезжающие в центр города и близлежащие медицинские учреждения, могут оставить свой транспорт на территории переоборудованной стоянки на улице Лермонтова, которая рассчитана на 50 машиномест.

«Наша главная задача — повышение уровня безопасности и благоустройства на дорогах. Для этого нужно грамотно организовать городское пространство, которое включает в себя, в том числе и парковки, платные и бесплатные», — подчеркнул мэр Виктор Кувайцев,

По информации, предоставленной пресс-службой горадминистрации, в следующем году власти намерены организовать платную муниципальную парковку закрытого типа по улице Гагарина. Речь идет об участке, находящемся на углу с улицей Леонова в районе стадиона «ЗИФ». Здесь можно будет одновременно припарковать 100 автомобилей, ориентировочная прибыль с которых составит 1 440 000 рублей в год.

Кроме того, еще через год-два власти города займутся вопросом обустройства парковок закрытого типа у областного онкологического диспансера, где возможно размещение 150 машин; у Соборной площади — на 90 мест; парковку на 50 мест по улице Суворова, 90а (в районе магазина «Восток-Сервис»), а также в районе «сквера им А. С. Пушкина» на 40 мест.