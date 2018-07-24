Новые дома по программе реновации появятся осенью

Очередные дома для переселения граждан из пятиэтажек по программе реновации могут быть сданы уже в конце лета.

В этом году начнется строительство новых домов для переселения. Осенью на стартовых площадках начнутся работы по возведению 70 новостроек.

Пока участники реновации переселяются в дома, которые построены в мегаполисе по другим городским программам.

— Я думаю, что к концу августа — началу сентября этого года мы подготовим следующие дома для реновации, которые будут уже готовы для заселения в них жильцов, — отметил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев

Напомним, что последними для программы реновации были сданы два дома в районе Южное Бутово, расположенные по адресам: улица Изюмская, дом 55, корпус 1, и дом 49, корпус 2.

Таким образом, жители ветхих пятиэтажек, попавших в программу реновации, сейчас переселяются в 11 домов, возведенных по программе «Жилище».

КСТАТИ

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, программа реновации не повлияла на цены на недвижимость, так как нового жилья на рынок не поступает.