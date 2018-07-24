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Новые дома по программе реновации появятся осенью
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Новые дома по программе реновации появятся осенью 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Очередные дома для переселения граждан из пятиэтажек по программе реновации могут быть сданы уже в конце лета.
В этом году начнется строительство новых домов для переселения. Осенью на стартовых площадках начнутся работы по возведению 70 новостроек.
Пока участники реновации переселяются в дома, которые построены в мегаполисе по другим городским программам.
— Я думаю, что к концу августа — началу сентября этого года мы подготовим следующие дома для реновации, которые будут уже готовы для заселения в них жильцов, — отметил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Напомним, что последними для программы реновации были сданы два дома в районе Южное Бутово, расположенные по адресам: улица Изюмская, дом 55, корпус 1, и дом 49, корпус 2.
Таким образом, жители ветхих пятиэтажек, попавших в программу реновации, сейчас переселяются в 11 домов, возведенных по программе «Жилище».
КСТАТИ
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, программа реновации не повлияла на цены на недвижимость, так как нового жилья на рынок не поступает.
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