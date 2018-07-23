Власти проверят жалобы россиян в Сети. А что светит жалобщикам?

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, не станет ли новая система сбора жалоб населения в Сети репрессивным инструментом.

Когда государство начинает собирать какие-то данные в отношении населения, последнее обычно чувствует недоброе. А когда уж в связи с Интернетом, то впору уже не только беспокоиться — так яростно его мониторят последние годы…

Стало известно, что уже готова система мониторинга социальных сетей. В некоторых регионах для отслеживания жалоб граждан и реакции властей запускается программа «Инцидент менеджмент». Такие цели заявлены.

Что могут искать такие системы? Ответ напрашивается сам собой: смотря какой алгоритм в эту программу заложить — по какому критерию, так сказать, отбирать сообщения, опубликованные в мессенджерах и прочих интернет-заведениях. В настоящее время, сообщают СМИ, инициатор нововведения — Администрация президента — запуском системы мониторинга рассчитывает предупреждать негатив и «контролировать повестку».

Предполагается охватить все пять крупнейших социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг по ключевым словам будет обрабатываться региональным оператором. Если он решит, что то или иное сообщение нуждается в ответе, то региональный или муниципальный орган должен ответить в течение суток с момента регистрации запроса в системе.

А пока можно только вспомнить те основания, по которым вас могут привлечь за деятельность в Интернете. Публикация ложной информации и ее порочащий характер приводят к необходимости опровержения и ко взысканию компенсации морального вреда.

Перепечатка материалов — это не сколько плагиат, сколько возможность разделить юридическую судьбу с настоящим автором поста. Законодательство не разделяет пост и репост, а в некоторых экстремистских случаях можно ответить и за размещение ссылок.

Материально вы можете ответить за размещение чужой фотографии или распространение сведений о частной жизни граждан. А если раскроете профессиональные тайны (врачебную, адвокатскую, коммерческую, а то и государственную), то наряду с компенсационным иском вас может ожидать статья. А может и только она, но от этого совсем не легче…

Возможно, в настоящее время следить за гражданами при помощи «Инцидент менеджмента» никто не собирается и деятельность этой системы ограничится действительно только изучением того, что волнует и тревожит население. Но алгоритм сбора информации в соцсетях всегда можно изменить…