Куряне выиграли конкурс по формированию центров «серебряного» волонтерства

На реализацию данного проекта победители получили грант в 200 тысяч рублей

Куряне стали победителями Всероссийского конкурса по формированию центров «серебряного» волонтерства. Всего на суд экспертов были направлены 164 проекта-предложения по формированию специальных волонтерских центров для добровольцев старшего возраста из 64 регионов России ,15 из них стали победителями и получили гранты на создание таких центров.

Как рассказала руководитель проекта Татьяна Басова, пенсионеры смогут принимать участие в различных добровольческих программах, передавать свой жизненных опыт и мудрость молодежи. Курянка получила грант на реализацию данного проекта в 200 тысяч рублей. Кроме денежных средств, победители получают консультативную и методическую поддержку федерального центра.

Планируется, что первые в России 15 центров откроются уже до конца сентября текущего года.