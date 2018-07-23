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Куряне выиграли конкурс по формированию центров «серебряного» волонтерства
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Куряне выиграли конкурс по формированию центров «серебряного» волонтерства 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
На реализацию данного проекта победители получили грант в 200 тысяч рублей
Куряне стали победителями Всероссийского конкурса по формированию центров «серебряного» волонтерства. Всего на суд экспертов были направлены 164 проекта-предложения по формированию специальных волонтерских центров для добровольцев старшего возраста из 64 регионов России,15 из них стали победителями и получили гранты на создание таких центров.
Как рассказала руководитель проекта Татьяна Басова, пенсионеры смогут принимать участие в различных добровольческих программах, передавать свой жизненных опыт и мудрость молодежи. Курянка получила грант на реализацию данного проекта в 200 тысяч рублей. Кроме денежных средств, победители получают консультативную и методическую поддержку федерального центра.
Планируется, что первые в России 15 центров откроются уже до конца сентября текущего года.
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