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Воронежцев позвали на пилотажное шоу и интерактивную выставку
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Воронежцев позвали на пилотажное шоу и интерактивную выставку 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
День открытых дверей в аэропорту пройдёт 25 августа. Воронежский аэропорт пригласил горожан на День открытых дверей, который состоится в субботу, 25 августа. Праздник пройдёт на лётном поле и привокзальной площади в режиме нон-стоп с 10:00 до 17:00, сообщила пресс-служба аэропорта. На перроне гости шоу увидят захватывающие трюки в исполнении нескольких пилотажных групп. Периодические небо будут уступать пассажирским самолётам, выполняющим рейсы по расписанию. Кроме того, на лётном поле и привокзальной площади будут работать тематические, интерактивные и выставочные площадки. Гости увидят парад и выставку наземной спецтехники, посетят экскурсии к стоянкам самолётов, пройдут маршрутом авиапассажира, попробуют блюда из меню настоящих космонавтов и познакомятся с национальной кухней разных стран. Праздник будет бесплатным, уточнили «Вести-Воронеж» в пресс-службе аэропорта. Гости смогут добраться на него на специальных автобусах. Для автомобилистов будет организована бесплатная стоянка. Посетителей Дня открытых дверей перед выходом на перрон досмотрят. Полная программа мероприятия, а также схема расположения площадок, организации движения и прочие условия будут известны чуть позже. За новостями можно следить в группе аэропорта в соцсети. День открытых дверей уже проходил в воронежском аэропорту в 2016 и 2017 годах. В 2017-м жители региона увидели пилотажное шоу, прыжки парашютистов, выставку самолётов и раритетной спецтехники. В 2018-м праздник будет приурочен к 85-летию с момента основания отрасли пассажирских авиаперевозок в Воронеже. Дарья Крымова
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