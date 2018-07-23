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Роскосмос заключил соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех»
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Роскосмос заключил соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех» 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 23 июля. /ТАСС/. Госкорпорация «Роскосмос» и образовательный фонд «Талант и успех», учредитель образовательного центра «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — создание условий для выявления талантливых детей и молодежи, сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.
Подписи под документом поставили глава госкорпорации Дмитрий Рогозин и руководитель фонда Елена Шмелева.
"Цель соглашения — создание сторонами условий для выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, и оказание им содействия в дальнейшем развитии, в том числе, в построении успешной карьеры в области науки и технологий", — говорится в сообщении.
Организации намерены наладить системную работу по проведению олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интереса подрастающего поколения к научно-исследовательской деятельности, а также на пропаганду научных знаний.
"Соглашением предусматривается организация на базе ОЦ «Сириус» научных консультаций, лекций, мастер-классов и встреч с представителями ракетно-космической отрасли. Особо значимые мероприятия и проекты будут осуществляться в том числе в дистанционной форме. Параллельно Роскосмос будет оказывать экспертную поддержку при создании и развитии Парка науки и искусства «Сириус», — отметили в пресс-службе.
Открытые уроки Роскосмоса
После подписания документа Рогозин и Шмелева осмотрели образовательный центр, познакомились с работами ребят, пообщались с космонавтами Роскосмоса, находящимися на борту Международной космической станции, и провели для участников «Сириуса» открытый урок.
"Космос соединяет самые разные технологии воедино, это все взаимосвязано. Космос — это и искусственный интеллект, это технологии ракетного двигателестроения, термодинамика, это материалы, микроэлектроника. Сейчас для Роскосмоса стоит важная задача, поставленная президентом: обеспечить прорыв", — сказал Рогозин.
Госкорпорация «Роскосмос» с 2015 года является индустриальным партнером образовательного центра «Сириус». Компаниями реализован ряд совместных просветительских проектов, одним из результатов которых стала разработка силами юных специалистов (при поддержке экспертов РКК «Энергия», НИИЯФ МГУ и компании «Спутникс») двух наноспутников «СириусСат-1» и «СириусСат-2». Аппараты были запущены вместе с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09» 10 июля 2018 года. Их запуск в космическое пространство запланирован в августе 2018 года в ходе плановой внекорабельной деятельности космонавтов российского сегмента МКС.
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