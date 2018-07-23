Роскосмос заключил соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех»

СОЧИ , 23 июля. / ТАСС /. Госкорпорация «Роскосмос» и образовательный фонд «Талант и успех», учредитель образовательного центра «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — создание условий для выявления талантливых детей и молодежи, сообщили в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

"Цель соглашения — создание сторонами условий для выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, и оказание им содействия в дальнейшем развитии, в том числе, в построении успешной карьеры в области науки и технологий", — говорится в сообщении.

Организации намерены наладить системную работу по проведению олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интереса подрастающего поколения к научно-исследовательской деятельности, а также на пропаганду научных знаний.

"Соглашением предусматривается организация на базе ОЦ «Сириус» научных консультаций, лекций, мастер-классов и встреч с представителями ракетно-космической отрасли. Особо значимые мероприятия и проекты будут осуществляться в том числе в дистанционной форме. Параллельно Роскосмос будет оказывать экспертную поддержку при создании и развитии Парка науки и искусства «Сириус», — отметили в пресс-службе.

Открытые уроки Роскосмоса

После подписания документа Рогозин и Шмелева осмотрели образовательный центр, познакомились с работами ребят, пообщались с космонавтами Роскосмоса, находящимися на борту Международной космической станции, и провели для участников «Сириуса» открытый урок.

"Космос соединяет самые разные технологии воедино, это все взаимосвязано. Космос — это и искусственный интеллект, это технологии ракетного двигателестроения, термодинамика, это материалы, микроэлектроника. Сейчас для Роскосмоса стоит важная задача, поставленная президентом: обеспечить прорыв", — сказал Рогозин.