Центр и окраины: где в Архангельске отключили горячую воду на неделю 

Гидравлические испытания начались в мае Кому пора вспомнить лайхфаки, когда нет горячей воды, напоминает администрация Архангельска. С 23 по 30 июня в центре города и на окраинах отключают горячее водоснабжение.
Ограничения затронут архангелогородцев, проживающих здесь:
ул. Р. Люксембург (от пр. Обводный канал) — пр. Советских космонавтов — ул. Выучейского — пр. Новгородский — ул. Р. Люксембург — пр. Ломоносова — ул. Выучейского — наб. Северной Двины — ул. Смольный Буян — ул. Р. Шаниной — ул. Урицкого — пр. Обводный канал (кроме домов на ул. Выучейского 14, 16, 28, 30, корпус 1, 30 корпус 2, наб. Северной Двины, 32, корпус 8);ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) — ул. Шабалина — пр. Обводный канал;пр. Советских космонавтов, 36;Талажский авиагородок, детская колония;Северный округ.