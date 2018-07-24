Ещё
Галактику-спутника Млечного пути поглотила галактика Андромеды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Галактику-спутника Млечного пути поглотила галактика Андромеды 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Хайтек
НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Галактика Млечный Путь, на периферии которой находится наша Солнечная система, имела галактику-спутника, которая была поглощена около 2 млрд лет назад более крупной соседней галактикой Андромедой. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Space.com со ссылкой на исследование, проведенное под руководством профессора астрономии Мичиганского университета Эрика Белла.
Используя методы компьютерного моделирования, астрономы пришли к выводу, что большая часть звезд, находящихся у внешнего края Андромеды, попали туда в результате столкновения этой галактики с более мелкой. Дальнейшее моделирование позволило им восстановить некоторые общие параметры давно исчезнувшей галактики и высказать гипотезу, что небольшая галактика-спутник Андромеды, известная под названием М32 — это все, что осталось от поглощенной 2 млрд лет назад галактики, которая, предположительно, первоначально была в 20 раз больше. Ученые дали исчезнувшей галактике обозначение М32р.
"Астрономы изучали местную группу галактик, в которую водит Млечный путь, Андромеда и другие, на протяжении длительного времени, — отметил профессор Белл. — Удивительно, но у нашего Млечного пути был спутник и мы о нем раньше не знали". Результаты исследования будут опубликованы в журнале Nature Astronomy и помогут астрономам лучшее понять процессы звездной динамики.
Диаметр спирального Млечного Пути, в котором находится Солнечная система, оценивается в 100-200 тыс. световых лет, а число звезд в нем насчитывается от 200 до 400 млрд Как сообщил интернет-портал Space.com, согласно одной из гипотез, через 4 млрд лет наша галактика столкнется с галактикой Андромеда.
ТАСС: последние новости
Источник: в здании курганского облправительства проходят оперативно-разыскные мероприятия МЧС планирует вдвое снизить гибель людей при чрезвычайных ситуациях Дербентская судьба 40 сподвижников Мухаммеда
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов156
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков40
Плеер.ру погубила отчетность20
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение