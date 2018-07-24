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«Единая Россия» назвала кандидатуру на пост комитета Госдумы по культуре
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«Единая Россия» назвала кандидатуру на пост комитета Госдумы по культуре 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во фракции «Единая Россия» предложили назначить заместителя представителя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя фракции.
"Фракция предлагает кандидатуру Ямпольской", — сказал представитель.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» найдет нового кандидата на пост главы комитета по культуре, которую занимал скончавшийся в середине июня актер и режиссер Станислав Говорухин. Инсайдеры уже называли фамилию Ямпольской в числе кандидатов.
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