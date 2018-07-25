Ещё
УФАС Подмосковья внесло ООО «Технопром» в реестр недобросовестных поставщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УФАС Подмосковья внесло ООО «Технопром» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Технопром» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в управление поступило обращение территориального управления Росимущества в Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Технопром» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего расторжения контракта на оказание услуг по переработке, утилизации, уничтожению конфискованного, движимого бесхозяйственного имущества, обращенного в собственность государства.
«По результатам рассмотрения обращения Московское областное УФАС признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Технопром» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Технопром» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
РИАМО: последние новости
Власти Подмосковья выдали более 950 субсидий предпринимателям за последние четыре года Полиция начала проверку по факту избиения девушки в Сергиевом Посаде Жителям Подмосковья рассказали, как с 1 августа получить льготу на ж/д транспорт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой135
Крымский мост начал отделяться от Крыма564
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку375
Заявление Лолиты грозит международным скандалом274
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России58
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение