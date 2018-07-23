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Суд подтвердил решение УФАС Подмосковья признать «С. К. ЛИДЕР» недобросовестным поставщиком
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Суд подтвердил решение УФАС Подмосковья признать «С. К. ЛИДЕР» недобросовестным поставщиком 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Москвы поддержал решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «С. К. ЛИДЕР» в реестр недобросовестных поставщиков, общество уклонилось от заключения госконтракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в управление поступило обращение МБОУ «Видновская СОШ №2» о внесении сведений в отношении ООО «С. К. ЛИДЕР» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения государственного контракта на выполнение работ по устройству кровельных ограждений, снегозадержателей и водосточных труб. По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «С. К. ЛИДЕР» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.
«Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «С. К. ЛИДЕР» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «С. К. ЛИДЕР» в реестр недобросовестных поставщиков», — отмечается в сообщении.
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