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В составе ТПУ «Рязанская» возведут многоэтажную «башню»
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В составе ТПУ «Рязанская» возведут многоэтажную «башню» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В составе транспортно-пересадочного узла «Рязанская» планируется возвести многоэтажную «башню», площадью около 60 тысяч кв. метров.
Об этом сообщает портал префектуры ЮВАО, ссылаясь на высказывание первого заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева.
«Мы можем начать возведение коммерческой части транспортного узла после завершения работ по сооружению станции метро. Таким образом, сейчас мы проектируем офисную башню с апартаментами, а в следующем году начнем ее строить», — приводит портал слова Суниева.
На данный момент стартовали работы по проектированию технологических и коммерческих объектов ТПУ.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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