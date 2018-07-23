Услугу видеосурдоперевода запустили в пяти столичных отделениях Сбербанка

Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих отделениях, услуга доступна в том числе в пяти отделениях Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«В 24 городах России Сбербанк начал предоставлять услугу удаленного видеосурдоперевода. Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их», — говорится в сообщении.

Как поясняется, при обслуживании сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка и помогает задать вопрос, а также получить ответ по продуктам Сбербанка. Услуга предоставляется бесплатно.

«От наших клиентов с нарушениями слуха мы знаем, что жестовый язык гораздо более образный и не переводится на обычный русский один в один, поэтому потребность в профессиональном переводе очевидна. Пока мы только учимся общаться, но уже внесли небольшой вклад в развитие русского жестового языка: наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам. Мы пробуем сурдоперевод пока в небольшом количестве отделений, настраиваем процесс и далее планируем его тиражировать», — отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что более половины клиентов, уже воспользовавшихся услугой видеосурдоперевода, обратились за сложными продуктами — например, за оформлением кредита.

Уточняется, что для обслуживания с сурдопереводом клиенту необходимо обратиться в один из офисов банка. В Москве услуга сурдоперевода доступна в пяти отделениях: на ул. Тверская, д. 22; ул. Сретенка, 17, стр. 1-2; Ленинградское шоссе, д. 62 (ТЦ «Галерея Аэропорт»); Открытое шоссе, д. 48а, стр. 2; Зеленоград, корп. 834а.