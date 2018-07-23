Омич выиграл в лотерею четыре миллиона рублей

Организаторы ждут его для получения выигрыша. В прошедшие выходные житель Омской области выиграл суперприз 125 406-го тиража лотереи «Рапидо» — 3 962 696 руб. Он смог отгадать все числа комбинации: 07, 04, 15, 02, 14, 09, 17, 11 в первом поле и 01 — во втором. Компания «Столото» ждет победителя для оформления выигрыша. Отметим, имена людей, выигравших в лотерею, не называют, если только сами они не заявят об этом.

Напомним, с 2016 года миллионерами по итогам лотерей стали 29 жителей Омской области. Самым крупным в нашем регионе остается выигрыш в 184 млн руб. — такой суммой обзавелся в 2014 году 48-летний омич.