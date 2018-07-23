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Связывающую Носовихинское и шоссе Энтузиастов эстакаду достроят в Реутове в 2020 году
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Связывающую Носовихинское и шоссе Энтузиастов эстакаду достроят в Реутове в 2020 году 

РИАМО 1 час назад
Эстакаду, которая свяжет в подмосковном Реутове Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов, планируют достроить в 2019-2020 годах, благодаря эстакаде можно будет перемещаться из южной части города в промзону, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.
В понедельник Каторов выступил с отчетом перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Одной из огромных проблем Реутова была разделенность территории города. Через город проходит высокоскоростная железнодорожная магистраль. Сейчас по поручению Андрея Юрьевича (Воробьева — ред.) строится эстакада, которая будет возведена в 2019-2020 году. Она свяжет Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов», — сказала Каторов журналистам.
Он отметил, что эстакада позволит перемещаться из южной части города в промышленную зону.
Ранее губернатор Подмосковья сообщал, что в Московской области появятся еще четыре эстакады, при этом за пять лет построили 22 эстакады.
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