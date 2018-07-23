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Более 197 тыс. СМС обработали операторы системы‑112 Московской области за год
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Более 197 тыс. СМС обработали операторы системы‑112 Московской области за год 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
За год работы функции приема обращений через SMS-сообщения операторами подмосковной системы-112 обработано уже более 197 тысяч вызовов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Функция приема SMS-вызовов была внедрена в системе-112 Московской области летом 2017 года.
«По статистике, чаще всего через SMS-сообщения пользователи вызывают полицию и скорую помощь. Люди могут попасть в различные ситуации, где требуется помощь экстренных оперативных служб, но при этом нет возможности совершить звонок. Для этого внедрена функция отправки сообщений на «112» посредством SMS. В том числе данная функция удобна и для людей с нарушениями слуха и речи», — говорится в сообщении.
Для вызова экстренных служб на территории региона необходимо направить SMS на номер «112». SMS-сообщение примут операторы центров обработки вызовов системы-112, затем информация будет перенаправлена в необходимые экстренные оперативные службы по месту нахождения заявителя. Оператор отвечает SMS -сообщением, когда заявитель по той или иной причине не может рассказать о проблеме по телефону, или сам просит вести общение с ним посредством SMS. В ином случае оператор системы-112 перезвонит заявителю и уточнит информацию для организации реагирования.
В настоящее время уже внедрена возможность запроса при помощи SMS-сообщения координат местоположения заявителя, а также тестируется возможность отправки SMS-сообщений со статусами реагирования экстренных оперативных служб на номер заявителя.
«Возможность вызова экстренных служб с помощью SMS-сообщений впервые в России была реализована в Подмосковье. Воспользоваться данной функцией на территории региона могут абоненты всех федеральных мобильных операторов», — отметил Пестов.
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