AFP: мэрия Иерусалима закрыла часть Стены Плача из-за выпадения из нее крупного камня

ТАСС , 23 июля. Мэрия Иерусалима в понедельник временно закрыла доступ к части территории рядом с иудейской святыней Стена Плача после того, как от нее отвалился и упал на землю крупный камень. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщило AFP со ссылкой на мэра города Нира Барката.

"Камень весом около 100 кг упал рядом с одной из верующих, не задев ее", — сообщил мэр Иерусалима в заявлении, поясняющем решение властей о закрытии части святыни. «Управление древностей проведет обследование, чтобы гарантировать, что опасности не существует, прежде чем доступ к объекту будет разрешен», — сообщила в свою очередь мэрия Иерусалима.

По данным газеты The Jerusalem Post, падение камня произошло в понедельник утром на западном участке стены, где, по религиозным нормам, имеют право находиться и мужчины, и женщины. Камень упал на землю в нескольких метрах от женщины, молившейся у стены.

Стена Плача — часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н.э. Наряду с самой Храмовой горой является важнейшей святыней иудаизма, местом молитвы и объектом паломничества иудеев.

Во время перестройки и расширения здания Храма (37-4 годах до н.э.) по указанию царя Ирода Храмовая гора была огорожена подпорной стеной. Из всего храмового комплекса до наших дней сохранилась только западная часть стены длиной 485 м. Именно ее именуют Стеной Плача. Паломники по традиции оставляют записки с просьбами к богу между камней этого древнего сооружения.