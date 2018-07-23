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Студентки МГТУ победили в Международном интеллектуальном конкурсе
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Студентки МГТУ победили в Международном интеллектуальном конкурсе 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Студентки лечебного факультета Медицинского института МГТУ приняли участие в VII Международном интеллектуальном конкурсе студентов, аспирантов, докторантов DiscoveryScience: University–2018, который состоялся в конце мая текущего года.
«Всего в данном мероприятии приняло участие около 10 стран, включая Россию, а также 189 высших образовательных и научных заведений», рассказали в пресс-службе МГТУ.
По итогам конкурса наши студентки стали призерами и отмечены дипломами I, II и III степеней. Под руководством доцента кафедры микробилогии Н. С. Хиштовой, также занявшей 1 место в рейтинге научных руководителей TOП— 10, ими был представлен ряд научно-исследовательских работ, открывающих все многообразие и таинственность микробиологического мира.
I место заняла — Джанета Гучетль с работой «Бактериологическое исследование бактерицидного действия кожи рук после применения моющих средств с антибактериальным действием».
II место — Юлия Малакеева, исследовавшая «Бактериологическое исследование степени микробной загрязненности кожи рук».
III место заняли студентки Анастасия Алёхина; Дана Куижева, Ирина Малюк и Нафисет Хамукова, выполнившие научную работу на тему «Изучение стафилококкового бактерионосительства среди студентов младших курсов МГТУ медицинского и немедицинского профиля».
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