Ещё
Власти отказались вводить акциз на кальянную смесь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти отказались вводить акциз на кальянную смесь 

Газета.Ru 2 часа назад
Акциз на кальянную смесь в России не будет вводиться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подготовленный к третьему чтению законопроект.
Уточняется, что в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Госдума поддержала поправку правительства, которая исключала акциз на кальянную смесь из текста.
"Правительство подало поправку, депутаты поддержали", — пояснил заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.
Он также добавил, что никаких объяснений со стороны правительства не приводилось.
Ранее сообщалось, что данный законопроект мог ввести акциз на кальянную смесь в размере 457 руб. за 1 кг.
Газета.Ru: последние новости
Глава Крыма поручил за неделю разобраться с пробками Итальянский клуб оштрафован за участие в договорных матчах Вратарь сборной России Габулов может покинуть "Брюгге"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога316
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе156
Из россиян сделают «вечных пешеходов»84
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину91
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение