США советуют Италии продолжить строительство Трансадриатического газопровода

Недавний визит итальянского президента Маттареллы в Баку был воспринят в США как усиление намерений Рима довести до завершения проект TAP, сообщают СМИ.

США заинтересованы в строительстве Трансадриатического газопровода и «советуют итальянцам продолжить участие в реализации TAP, так как он имеет ключевое значение для доставки газа из Каспийского моря в Европу». Об этом, как пишет La Stampa , газете заявил представитель Государственного департамента

Это заявление, подчёркивается в публикации, сделано «на фоне недавнего визита президента ( Италии ) Маттареллы в Баку, а также замечаний по поводу „Северного потока -2“, высказанных главой Белого дома Трампом».

«Энергетическая безопасность, — пояснили туринскому изданию в Госдепе, — является стратегической целью США и Европы. Её гарантия представляет собой основу национальной безопасности наших союзников и европейских партнёров, а значит, и нашей возможности совместно отвечать на глобальные вызовы».

Исходя из этого, пишет газета, «Соединённые Штаты решительно поддерживают южный газотранспортный коридор», частью которого является Трансадриатический газопровод, несмотря на «отсутствие прямых американских инвестиций в данный проект».

Визит Маттареллы в Баку, отмечает она, «был воспринят в США как усиление намерений завершить строительство (TAP)».

Согласно проекту, итальянский участок газопровода прокладывается на территории южной области Апулия. Областная администрация, выступившая против выбранных районов строительства, пыталась через обращение в административный суд остановить его и добиться переноса трассы.

По мнению экологов, прокладка трубопровода наносит урон главному достоянию региона — вековым оливковым посадкам. Несмотря на это, государственный совет Италии, являющийся высшим органом административной юстиции, 27 марта 2017 года дал «зелёный свет» строительству и пересадке оливковых деревьев.

Это вызвало активные протесты местных жителей, выступления которых сопровождаются столкновениями с полицией, вынужденной под своей охраной доставлять рабочих на участки строительства.

«Безусловно, существуют проблемы, связанные с экологией, — признаёт La Stampa, — но при этом огромное значение имеют экономические и геополитические аспекты».