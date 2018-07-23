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США советуют Италии продолжить строительство Трансадриатического газопровода
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США советуют Италии продолжить строительство Трансадриатического газопровода 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Недавний визит итальянского президента Маттареллы в Баку был воспринят в США как усиление намерений Рима довести до завершения проект TAP, сообщают СМИ.
США заинтересованы в строительстве Трансадриатического газопровода и «советуют итальянцам продолжить участие в реализации TAP, так как он имеет ключевое значение для доставки газа из Каспийского моря в Европу». Об этом, как пишет La Stampa, газете заявил представитель Государственного департамента.
Это заявление, подчёркивается в публикации, сделано «на фоне недавнего визита президента (Италии) Маттареллы в Баку, а также замечаний по поводу „Северного потока -2“, высказанных главой Белого дома Трампом».
«Энергетическая безопасность, — пояснили туринскому изданию в Госдепе, — является стратегической целью США и Европы. Её гарантия представляет собой основу национальной безопасности наших союзников и европейских партнёров, а значит, и нашей возможности совместно отвечать на глобальные вызовы».
Исходя из этого, пишет газета, «Соединённые Штаты решительно поддерживают южный газотранспортный коридор», частью которого является Трансадриатический газопровод, несмотря на «отсутствие прямых американских инвестиций в данный проект».
Визит Маттареллы в Баку, отмечает она, «был воспринят в США как усиление намерений завершить строительство (TAP)».
Согласно проекту, итальянский участок газопровода прокладывается на территории южной области Апулия. Областная администрация, выступившая против выбранных районов строительства, пыталась через обращение в административный суд остановить его и добиться переноса трассы.
По мнению экологов, прокладка трубопровода наносит урон главному достоянию региона — вековым оливковым посадкам. Несмотря на это, государственный совет Италии, являющийся высшим органом административной юстиции, 27 марта 2017 года дал «зелёный свет» строительству и пересадке оливковых деревьев.
Это вызвало активные протесты местных жителей, выступления которых сопровождаются столкновениями с полицией, вынужденной под своей охраной доставлять рабочих на участки строительства.
«Безусловно, существуют проблемы, связанные с экологией, — признаёт La Stampa, — но при этом огромное значение имеют экономические и геополитические аспекты».
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