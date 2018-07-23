Рынок РФ перепродан, и на этой неделе ожидается положительная динамика

Российский рынок акций завершил прошедшую неделю внушительной коррекцией на фоне политических опасений, связанных с США . Между тем глобальные рынки показали нейтральную динамику.

Индекс РТС просел на 6,3% в долларах США, индекс Московской биржи потерял 4,2%, в то время как индекс развивающихся стран MSCI EM снизился лишь на 0,5%. Существенное отставание российского рынка акций, вероятно, во многом объясняется возросшими опасениями введения новых санкций США в отношении России

Итоги саммита президентов России и США, состоявшегося на минувшей неделе, не принесли значимых новостей участникам рынка. Вместе с тем стороны подчеркнули важность и полезность встречи, несмотря на отсутствие каких-либо конкретных результатов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю, завершившуюся 18 июля, составил 70 млн долл. против 80 млн долл. неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, показали отток денежных средств в размере 10 млн долл. против притока объемом 140 млн долл. неделей ранее.

Нефть сорта Brent подешевела за неделю на 3,0% на фоне сообщений о возможном дополнительном предложении благодаря увеличению поставок из Саудовской Аравии , а также под влиянием новостей о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Новые опасения эскалации торговой войны между США и Китаем оказали давление на развитые рынки. Индексы развитых рынков фактически не изменились по итогам недели: S&P 500 (0,0%) и STOXX Europe 600 прибавил 0,2%. В минувшую пятницу Дональд Трамп сообщил, что США готовы ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму 500 млрд долл. Таким образом, учитывая ранее введенные пошлины, дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США.

Рынки АТР завершили неделю без существенных изменений: Nikkei 225 прибавил лишь 0,4%, индекс китайского фондового рынка Shanghai Composite потерял 0,1%.

Мировые фондовые рынки показали смешанную динамику на прошлой неделе на фоне продолжающихся заявлений президента США о дополнительных пошлинах на импортируемые китайские товары и нейтральной динамики доллара к другим валютам, а также в свете публикации в США и Китае умеренно-негативных макроэкономических данных. Отчетность американских корпораций выходит лучше прогнозов, что поддерживает рынки. Мы ожидаем дальнейших позитивных результатов деятельности американских корпораций за второй квартал.

Сырьевые рынки оставались под давлением в начале недели, но после ослабления доллара начали подрастать. Нефтяные котировки упали на фоне роста добычи в США, а также заявлений американского президента о возможности использования стратегических резервов. Мы считаем, что нефть останется на текущих уровнях на этой неделе.