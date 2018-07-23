Ещё
Возбуждено уголовное дело по факту избиения екатеринбургского политтехнолога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возбуждено уголовное дело по факту избиения екатеринбургского политтехнолога 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на Дениса Граматчикова, политтехнолога и главу штаба кандидата в гордуму Екатеринбурга Владимира Нагибина. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас продолжается расследование случившегося, выяснение всех обстоятельств, опрос свидетелей и поиск виновных.
« Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести травм, причиненных потерпевшему. Предпринимается комплекс необходимых мер по установлению личности нападавших», — сказал Валерий Горелых.
На екатеринбургского политтехнолога напали 20 июля: он вместе со своими коллегами ходил по квартирам на Эльмаше и собирал подписи в пользу Нагибина. Как рассказал сам пострадавший журналистам, на него напали возле его машины: несколько человек избили его и отобрали коробку с документами.
На случившееся откликнулся депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. На своей странице в Facebook он предположил, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дениса Граматчикова. «Многое указывает на заказ и связь с выборами. И это предмет проверки. Я не знаю кандидата, на которого работает Денис. Я не знаю основного оппонента этого кандидата, коим является Алексей Вихарев. Более того, у меня добрые отношения с Григорием Вихаревым, братом кандидата-оппонента», — пишет Киселев.
Фото: pixabay.com, личная страница Facebook Дениса Граматчикова.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Североуральцы организуют митинг из-за проишествия с водой «Все крайне негативно»: Овсянников лишил премии директора ДИЗО, а директора Севреестра пообещал уволить Ахеджакову раскритиковали за поддержку «террориста-неудачника» Сенцова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога307
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе148
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину89
Из россиян сделают «вечных пешеходов»78
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение