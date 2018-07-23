Возбуждено уголовное дело по факту избиения екатеринбургского политтехнолога 

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на Дениса Граматчикова, политтехнолога и главу штаба кандидата в гордуму Екатеринбурга Владимира Нагибина. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас продолжается расследование случившегося, выяснение всех обстоятельств, опрос свидетелей и поиск виновных.
« Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести травм, причиненных потерпевшему. Предпринимается комплекс необходимых мер по установлению личности нападавших», — сказал Валерий Горелых.
На екатеринбургского политтехнолога напали 20 июля: он вместе со своими коллегами ходил по квартирам на Эльмаше и собирал подписи в пользу Нагибина. Как рассказал сам пострадавший журналистам, на него напали возле его машины: несколько человек избили его и отобрали коробку с документами.
На случившееся откликнулся депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. На своей странице в Facebook он предположил, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дениса Граматчикова. «Многое указывает на заказ и связь с выборами. И это предмет проверки. Я не знаю кандидата, на которого работает Денис. Я не знаю основного оппонента этого кандидата, коим является Алексей Вихарев. Более того, у меня добрые отношения с Григорием Вихаревым, братом кандидата-оппонента», — пишет Киселев.
Фото: pixabay.com, личная страница Facebook Дениса Граматчикова.