Возбуждено уголовное дело по факту избиения екатеринбургского политтехнолога

« Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести травм, причиненных потерпевшему. Предпринимается комплекс необходимых мер по установлению личности нападавших», — сказал Валерий Горелых.

На екатеринбургского политтехнолога напали 20 июля: он вместе со своими коллегами ходил по квартирам на Эльмаше и собирал подписи в пользу Нагибина. Как рассказал сам пострадавший журналистам, на него напали возле его машины: несколько человек избили его и отобрали коробку с документами.

На случившееся откликнулся депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев . На своей странице в Facebook он предположил, что нападение связано с профессиональной деятельностью Дениса Граматчикова. «Многое указывает на заказ и связь с выборами. И это предмет проверки. Я не знаю кандидата, на которого работает Денис. Я не знаю основного оппонента этого кандидата, коим является Алексей Вихарев. Более того, у меня добрые отношения с Григорием Вихаревым , братом кандидата-оппонента», — пишет Киселев.

Фото: pixabay.com, личная страница Facebook Дениса Граматчикова.