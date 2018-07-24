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Телефоны, изъятые у японцев на Курилах, останутся на таможне до суда
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Телефоны, изъятые у японцев на Курилах, останутся на таможне до суда 

BFM.RU 1 час назад
Спутниковые телефоны, изъятые сотрудниками таможенных органов Сахалинской области у японской делегации при посещении южной части Курильских островов, являются вещественными доказательствами по административным делам и пока не подлежат возврату, заявила ТАСС пресс-секретарь Сахалинской таможни Екатерина Подлужная.
Ранее правительство Японии выразило протест в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов во время посещения южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля.
«Эти спутниковые телефоны не были задекларированы, а также на них не было получено необходимое разрешение от Роскомнадзора. Возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 («Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию») и по ст. 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза»). Сейчас спутниковые телефоны изъяты в качестве вещественных доказательств, поэтому пока возврату они не подлежат», — рассказала Подлужная.
По информации Дальневосточного таможенного управления, дальнейшая судьба телефонов будет зависеть от решений, которые примет суд. Российское законодательство предусматривает за данные правонарушения штрафы либо с конфискацией предмета правонарушения, либо без нее.
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