ФСК вложит 800 млн рублей в модернизацию подстанции для аэропорта Волгограда 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") начала основной этап модернизации подстанции 220 кВ «Гумрак», которая обеспечивает электроснабжение аэропорта Волгограда. Об этом говорится в сообщении сетевой компании.
На подстанции производится замена 16 воздушных выключателей 110 кВ на современные элегазовые аналоги отечественного производства, также будут заменены разъединители 110 кВ, трансформаторы тока и напряжения. Кроме этого, на подстанции полностью заменят коммутационное оборудование открытых распределительных устройств 220, 35 кВ, закрытого распределительного устройства 6 кВ, ошиновку автотрансформаторов. ФСК вложит в модернизацию подстанции 800 млн руб.
Работы на подстанции выполняются без ограничений в электроснабжении потребителей.
"Модернизация подстанции «Гумрак» поможет создать на базе аэропорта мультимодальный транспортный комплекс, сообщила ФСК.
Пропускная способность международного аэропорта Волгограда после реконструкции к Чемпионату мира по футболу утроилась.
В зоне ответственности ФСК находятся порядка 143,2 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 946 подстанций общей установленной мощностью более 347,3 тыс. МВА. Компания обеспечивает энергоснабжение в 77 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км.