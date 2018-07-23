ФСК вложит 800 млн рублей в модернизацию подстанции для аэропорта Волгограда

На подстанции производится замена 16 воздушных выключателей 110 кВ на современные элегазовые аналоги отечественного производства, также будут заменены разъединители 110 кВ, трансформаторы тока и напряжения. Кроме этого, на подстанции полностью заменят коммутационное оборудование открытых распределительных устройств 220, 35 кВ, закрытого распределительного устройства 6 кВ, ошиновку автотрансформаторов. ФСК вложит в модернизацию подстанции 800 млн руб.

Работы на подстанции выполняются без ограничений в электроснабжении потребителей.

"Модернизация подстанции «Гумрак» поможет создать на базе аэропорта мультимодальный транспортный комплекс, сообщила ФСК.

Пропускная способность международного аэропорта Волгограда после реконструкции к Чемпионату мира по футболу утроилась.