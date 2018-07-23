«У него нет денег даже на еду»: заблудившийся фанат из Нигерии живёт в зале ожидания Кольцово

Футбольный фанат из Нигерии Укор Пресиус, про которого мы уже рассказывали, всё-таки не улетел домой из Екатеринбурга , он уже несколько дней живёт в Кольцово. Парень перепутал даты и купил билет не на 20 июля, а на 20 августа. Поменять билет ему так и не удалось.

Жители Екатеринбурга, которые встретили болельщика в отделении полиции № 7 в пятницу вечером, рассказывали, что полицейские помогли ему поменять билет и отправили домой. Но, как сообщили сразу несколько читателей E1.RU, которые увидели парня в аэропорту, он так никуда и не улетел.

— Он приехал сюда сам, спит в зале ожидания. Когда я сегодня встретил его, спросил, когда он улетает. Он сказал, что 20 августа, — рассказал читатель E1.RU Николай. — Так как я не знаю английский, приходится общаться через интернет-переводчик. Я спросил, есть ли у него деньги и когда он в последний раз кушал, на что он мне ответил, что денег у него нет, а ел он последний раз прошлой ночью, что меня сильно возмутило, я не смог оставить это без внимания, предложил ему пройти со мной до ближайшего кафе и заказал ему обед.

По словам Николая, нигерийцу помогают другие пассажиры и сотрудники полиции — кто-то покупает ему еду, кто-то предоставляет возможность сходить в душ.

— Он так и не улетел, живёт в аэропорту, сегодня уже четвёртый день, — сообщила читательница E1.RU Юлия. — Спит на втором этаже в зале ожидания, мы ему покупаем бизнес-ланчи, угощаем мороженым, кофе, чаем.

Как нам удалось узнать, в полиции мужчине предлагали варианты улететь домой с пересадкой в Москве , но это его не устроило. До 25 июля он будет находиться в Кольцово, а после этого его задержать за нарушение пребывания в стране и депортируют.

— Да, этот человек из Нигерии действительно у нас. В общей зоне гражданин может находиться столько, сколько ему хочется, если он не нарушает общественный порядок и если у него всё в порядке с документами, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Кольцово