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«Нас спасет не подбор „варягов“ со стороны, а свои, доморощенные кандидаты»
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«Нас спасет не подбор „варягов“ со стороны, а свои, доморощенные кандидаты» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Насколько понимаю, речь идет о выборе своеобразного сити-менеджера. Хотя, на мой взгляд, слово „выбор“ здесь лишнее. Это по-прежнему будет назначение от областной администрации, пусть и после консультации с районными депутатами. А назначения, как их ни обставляй, это неправильная и несправедливая мера по отношению к жителям района. Возможно, и начинается процесс по отмене назначения глав и восстановление выборности из всех возможных кандидатов. Искренне хочется, чтобы областная власть меньше лезла в выборный процесс и принуждала к голосованию.
Пока же администрация области хочет решать за население, кто будет руководить районом, и непонятно, чья это будет ответственность, почему губернатор должен решать за население. Или районные депутаты — кого они выберут, нужного ли человека? Вдруг один человек попросит другого написать ему программу, и депутаты выберут не того человека? А про поддельные стратегии можно не сомневаться — у нас и студенты делают красиво оформленные дипломы-плагиаты.
Повторюсь, нам нужны выборы с полным соблюдением законов и минимальным влиянием административных ресурсов. И тогда это будет нормальное местное самоуправление из местных кандидатов, кто живет в районе и знает его. Нас спасет не подбор „варягов“ со стороны, а свои, доморощенные кандидаты.
Если же говорить про смыслы, то это определенный посыл для юга области, тамошнего избирателя, который был обделен вниманием все тулеевские годы. Да, Новокузнецк принял и экологический стандарт в первой части стратегии развития области, и эту замануху с сити-менеджером, но маятник общественного мнения может качнуться и в обратную сторону. Здесь все же нужны реальные дела, а не просто красивые слова, и игры врио губернатора могут наскучить со временем».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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