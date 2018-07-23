«Нас спасет не подбор „варягов“ со стороны, а свои, доморощенные кандидаты»

«Насколько понимаю, речь идет о выборе своеобразного сити-менеджера. Хотя, на мой взгляд, слово „выбор“ здесь лишнее. Это по-прежнему будет назначение от областной администрации, пусть и после консультации с районными депутатами. А назначения, как их ни обставляй, это неправильная и несправедливая мера по отношению к жителям района. Возможно, и начинается процесс по отмене назначения глав и восстановление выборности из всех возможных кандидатов. Искренне хочется, чтобы областная власть меньше лезла в выборный процесс и принуждала к голосованию.

Пока же администрация области хочет решать за население, кто будет руководить районом, и непонятно, чья это будет ответственность, почему губернатор должен решать за население. Или районные депутаты — кого они выберут, нужного ли человека? Вдруг один человек попросит другого написать ему программу, и депутаты выберут не того человека? А про поддельные стратегии можно не сомневаться — у нас и студенты делают красиво оформленные дипломы-плагиаты.

Повторюсь, нам нужны выборы с полным соблюдением законов и минимальным влиянием административных ресурсов. И тогда это будет нормальное местное самоуправление из местных кандидатов, кто живет в районе и знает его. Нас спасет не подбор „варягов“ со стороны, а свои, доморощенные кандидаты.