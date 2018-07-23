Директор по медиазакупкам GroupM Василий Туровец уходит из компании ради собственного проекта

Василий Туровец. Фото: личная страница в Facebook

Директор по закупкам рекламы в медиа GroupM (входит в международный холдинг WPP) Василий Туровец покидает рекламную группу с 23 августа, рассказал он Sostav. Эту информацию подтвердили в пресс-службе GroupM, но отказались раскрыть подробности, в частности, то, кто заменит Василия Туровца на должности директора по закупкам рекламы в медиа.

Как рассказал Василий Туровец, он будет заниматься своим проектом, и это основная причина его ухода из GroupM. В рекламной группе Василий Туровец работал с 2012 года, ранее — в главном офисе производителя пива Heineken, который располагается в Амстердаме , а до этого — в российском представительстве компании.