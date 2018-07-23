Директор по медиазакупкам GroupM Василий Туровец уходит из компании ради собственного проекта 

Василий Туровец. Фото: личная страница в Facebook
Директор по закупкам рекламы в медиа GroupM (входит в международный холдинг WPP) Василий Туровец покидает рекламную группу с 23 августа, рассказал он Sostav. Эту информацию подтвердили в пресс-службе GroupM, но отказались раскрыть подробности, в частности, то, кто заменит Василия Туровца на должности директора по закупкам рекламы в медиа.
Как рассказал Василий Туровец, он будет заниматься своим проектом, и это основная причина его ухода из GroupM. В рекламной группе Василий Туровец работал с 2012 года, ранее — в главном офисе производителя пива Heineken, который располагается в Амстердаме, а до этого — в российском представительстве компании.
С середины 2017 года в международной рекламной группе GroupM происходят серьезные изменения, которые затронули и российский рынок. В частности, медиаагентства MEC и Maxus были объединены в агентство Wavemaker, которое в России возглавила Наталья Кирьянова, ранее занимавшая должность заместителя гендиректора MEC. Глава MEC Мария Колосова сменила на посту гендиректора GroupM Нила Хардвика, который руководил группой последние девять лет. Исполнительный директор Maxus Мария Ельчинова тогда ушла из компании.