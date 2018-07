«Орел и Решка» для бабушек: как «Пятница!» развивает один из своих успешных проектов

Телеканал «Пятница!» продолжает активно развивать один из самых успешных на российском ТВ трэвел-проектов «Орел и Решка». Только за последний год на канале появилось несколько новых сезонов с самыми разными ведущими и локациями.

Подобное разнообразие сезонов позволяет телеканалу привлекать новых зрителей к шоу, а вместе с тем, расширять и свою аудиторию в целом.

Проект успешен, в частности, с точки зрения маркетинга. Практически любой бренд может быть легко интегрирован в выпуски шоу — этим объясняется очередь из рекламодателей, желающих не столько понаблюдать за выживанием на 100 $, сколько увидеть, как в этом выживании участвует их собственный продукт.

Креативные продюсеры шоу продолжают экспериментировать как с ведущими, так и с целевой аудиторией. Телеканал сообщает, интернет-бум, развернувшийся вокруг ярких представителей пенсионного возраста, натолкнул креативную команду на идею создать сезон «Орла и Решки» с бабушками и дедушками в качестве ведущих проекта.

В поддержку задумки «Пятница!» запустила большую тизерную кампанию «Долго и счастливо» — спецпроект о людях, которые, несмотря на свой возраст, продолжают вести активный образ жизни, путешествовать, добиваться успехов в спорте и любимых хобби.

В эфире канала, а также в digital было показано более десяти видеороликов о жизни ярких представителей и представительниц пенсионного возраста.

Главный вопрос, кто же станет лицом шоу, сейчас открыт — причем во всех смыслах этого слова. Телеканал «Пятница!» любит привлекать своих зрителей к выбору ведущих проекта, так, например, недавно подбрасывать монетку посчастливилось ранее неизвестным девушкам, принявшим участие в Instagram-конкурсе. Ведущих морского и российского сезонов шоу выбирал лично генеральный директор телеканала Николай Картозия

Вот и сейчас: старт сезона еще не объявлен, но ажиотажа вокруг него уже немало. На телеканал «Пятница!» пришло более тысячи писем от бабушек и дедушек со всей страны. Имена тех, кто разбавит компанию артистов и блогеров, ранее принимавших участие в проекте, обещают назвать уже очень скоро.

О масштабном кастинге на новых звезд проекта «Орел и Решка» телеканал рассказал в креативном ролике.