Городская ветеринарная лаборатория в САО запустила курьерскую службу

На базе Московской городской ветеринарной лаборатории при Мосветстанции создана курьерская служба по доставке проб.

Теперь курьеры выезжают за пробами биоматериала в любой район города. Об этом рассказали в администрации медучреждения.

— Ежегодно в ветеринарную лабораторию поступает в среднем 90 тысяч проб пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов и биоматериала, по которым проводится более 200 тысяч исследований, — поделился начальник Мосветстанции Анатолий Парук.

По вопросам доставки проб и проведения исследований можно обращаться по адресу ул. Юннатов, д. 16а и по телефону 8 (495) 612-04-15. (мю)