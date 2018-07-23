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Городская ветеринарная лаборатория в САО запустила курьерскую службу
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Городская ветеринарная лаборатория в САО запустила курьерскую службу 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
На базе Московской городской ветеринарной лаборатории при Мосветстанции создана курьерская служба по доставке проб.
Теперь курьеры выезжают за пробами биоматериала в любой район города. Об этом рассказали в администрации медучреждения.
— Ежегодно в ветеринарную лабораторию поступает в среднем 90 тысяч проб пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов и биоматериала, по которым проводится более 200 тысяч исследований, — поделился начальник Мосветстанции Анатолий Парук.
По вопросам доставки проб и проведения исследований можно обращаться по адресу ул. Юннатов, д. 16а и по телефону 8 (495) 612-04-15. (мю)
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