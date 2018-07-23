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День льготной стерилизации собак и кошек пройдет в Ростовской области
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День льготной стерилизации собак и кошек пройдет в Ростовской области 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных.
Акция, призванная гуманно решить проблему регулирования численности бездомных животных, пройдет в Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Красном Сулине, Миллерово, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, а также в станице Вешенской и поселке Тарасовском.
В ряде ветеринарных заведений этих населенных пунктов стоимость услуги стерилизации будет на треть дешевле рыночной.
Записать питомца на льготную процедуру можно по телефону и в ближайшей ветеринарной станции.
Обратиться в ветеринарное учреждение нужно не менее чем за два дня до стерилизации.
Список и контакты принимающих участие в акции подразделений Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных доступны на ее сайте.
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