День льготной стерилизации собак и кошек пройдет в Ростовской области

пресс-служба областной станции по борьбе с болезнями животных.

Зернограде, Каменске-Шахтинском, Акция, призванная гуманно решить проблему регулирования численности бездомных животных, пройдет в Батайске , Белой Калитве, Волгодонске Константиновске , Красном Сулине, Миллерово Новошахтинске , Ростове-на-Дону, Таганроге , Шахтах, а также в станице Вешенской и поселке Тарасовском.

В ряде ветеринарных заведений этих населенных пунктов стоимость услуги стерилизации будет на треть дешевле рыночной.

Записать питомца на льготную процедуру можно по телефону и в ближайшей ветеринарной станции.

Обратиться в ветеринарное учреждение нужно не менее чем за два дня до стерилизации.

Список и контакты принимающих участие в акции подразделений Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных доступны на ее сайте.