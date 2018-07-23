Голландские журналисты обнаружили крупные обломки на месте крушения MH17 

ГААГА, 23 июля. /ТАСС/. Крупные обломки по-прежнему находятся на месте крушения Boeing на востоке Украины. Об этом рассказал в понедельник корреспондету ТАСС один из авторов информационного портала Novini Эрик ван де Бейк.
Сама статья о катастрофе MH17 сопровождается фотографиями, а также видеозаписью, на которых представлены обломки, в том числе, по всей видимости, стабилизатор, элементы обшивки и крыла, кислородный генератор. «Они настолько большие, что их можно увидеть с помощью приложения Google Earth, — отметил он. — Результаты были опубликованы, однако, к нашему удивлению, ни одна голландская газета или телепрограмма не обратила внимание на эту информацию».
"Вопрос заключается в том, насколько важны эти обломки, — заметил автор статьи Стефан Бек. — Причина катастрофы в Бэйлмере (крушение «Boeing-747» в пригороде Амстердама в 1992 году — прим. ТАСС) была установлена благодаря одному болту. Согласно голландской прокуратуре, причина крушения MH17 уже бесспорно установлена. Однако скептицизм остается. Обломки лежат там уже долгое время, и их никто не изучает".
Ван де Бейк выразил удивление, почему СМИ Нидерландов не хотят сообщать об этом. «Если эти обломки не представляют интереса для голландской прессы и властей, может быть, власти Донбасса могут передать их российским властям для расследования того, что произошло с MH17», — предложил он.
Пассажирский «Boeing 777» компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.
В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.