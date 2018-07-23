Меркель угрожает вице-канцлер

Самый надёжный союзник Ангелы Меркель вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц может стать её самой большой угрозой. Политики быстро набирает популярность благодаря сходству со своим руководителем Меркель, которая всё больше разочаровывает немецких избирателей.

Министр финансов Олаф Шольц опередил Меркель и сейчас — самый популярный политик в Германии , проявив себя в качестве стабилизирующей силы, сообщает агентство Bloomberg . Шольц был одним из тех, кто способствовал разрешению недавнего кризиса, возникшего в большой коалиции в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-Демократической партии (СДПГ) по поводу предоставления убежища беженцам. Тогда председатель баварской ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер настаивал на ограничении потока мигрантов в Германию, с чем не согласилась Меркель. Шольц как представитель входящей в коалицию СДПГ убедил противоборствующие стороны избежать рискованных досрочных выборов, найти компромисс и вернуться в рабочее русло.

Умение Шольца проводить политику за закрытыми дверями, его эмоциональная сдержанность и прагматизм подкупают избирателей. Когда его спросили на ток-шоу, как он расценивает минувший и самый серьёзный за последние годы коалиционный кризис, политик описал его как «мягко говоря, примечательный» и не сказал больше ни слова. В итоге пока канцлер Меркель боролась в своем партийном блоке за права мигрантов 60-летний Шольц поднял свой рейтинг. Шольц разделяет политику фокусирования Меркель на совместной работе с Францией в качестве объединяющей силы для Евросоюза . Это делает его одним из самых ценных союзников канцлера. Вместе с тем, как показывают опросы, очки и на этой теме набирает именно вице-канцлер. «Шольц не является мишенью для гнева в связи с миграционной политикой, поскольку за неё отвечает Меркель», отметил глава социологической компании Forsa в Берлине Манфред Гелльнер. Стихать этот гнев, похоже, не собирается. 22 июля около 25 тысяч человек несмотря на дождь вновь вышли на улицы Мюнхена с протестами против миграционной политики Меркель, отмечает агентство Reuters

Global Look Press/ dpa /Kay Nietfeld

Вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц

Кроме того, немцы приветствуют жёсткую политику Шольца по бюджету и уже в этой связи считают его одним из самых эффективных нынешних деятелей. Министр приступил к своей работе с 14 марта, однако за эти четыре месяца он уже добился успехов.

Таким образом, Шольц хоть и является заместителем канцлера, но имеет широкую общественную поддержку. Он работал ещё в первом кабмине Меркель, затем 7 лет занимал пост мэра Гамбурга — второго по величине города Германии и крупнейшего порта страны. Журналисты и аналитики называют министра «мужской вариацией Меркель». Шольц является таким же спокойным и компетентным, как и Меркель, без принципиальных сдвигов. Это делает его подходящим кандидатом на пост канцлера, считает главный экономист банка Berenberg Хольгер Шмидинг

Поскольку кандидаты избираются от партии, сам Шольц о своих планах пока не заявлял. Между тем, в СДПГ на него всё больше смотрят как на потенциального претендента на пост канцлера, отметили изданию представители СДПГ на условиях анонимности. Очередные выборы в Германии должны состояться в 2021 году. Но учитывая нестабильность нынешней коалиции, не исключены досрочные выборы, отмечают эксперты Bloomberg.

Безусловно, конфликт Зеехофера и Меркель усилил недоверие избирателей к правящей коалиции и её представителям. Неприятие политики Меркель порождает популярность других политиков. Сейчас любой, незамаранный коалиционными скандалами и выгодно отличающийся политик, будет вызывать интерес.

Нельзя исключать, что именно Шольц может стать потенциальным приемником Меркель. Однако, симпатии избирателей не только в Германии, но и в Европе в целом, становятся всё более скоротечными и волатильными между различными партиями и лидерами. Например, раньше восходящей звездой немецкой политики считался Мартин Шульц . Так что популярность политика проверяется временем. Если Олаф Шольц сможет не исчерпать кредит доверия, пройдёт определённое время и этот тренд сохранится, можно сказать, что он набирает политический капитал.

Меркель будет пытаться вести борьбу с конкурентами за симпатии избирателей. Но ей это будет делать сложнее, разочарование в её политике растет. С другой стороны, на фоне отсутствия реальных лидеров популярности Меркель сохраняет свои позиции.

Владислав Белов , руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов:

Результаты опросов, показывают, что Олаф Шольц набирает популярность. Через три года он может стать соперником того кандидата, которого выдвинет ХДС — на 99% они Меркель выдвигать не будут.

Но нужно учитывать, что за три года может многое произойти. Спекуляции о том, что будут досрочные выборы, остаются не больше, чем спекуляциями. Коалиционное правительство, преодолело кризис и укрепило свои позиции, несмотря на падение популярности ХДС и роста популярности правопопулистской «Альтернативы для Германии».

Осенью, когда пойдут конкретные решения, конкретные дела нового правительства, ситуация станет более стабильной. Пока новое правительство работает только четыре месяца. Олаф Шольц — популярная фигура, который завоевал симпатии ещё будучи бургомистром Гамбурга. Он вполне достойный, вменяемый министр финансов. Достаточно жёстко следит за расходами. Да и сам по себе симпатичный человек.