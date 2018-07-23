«Все крайне негативно»: Овсянников лишил премии директора ДИЗО, а директора Севреестра пообещал уволить

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников резко раскритиковал работу управления государственной регистрации права и кадастра (Севреестра), департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) и департамента архитектуры и градостроительства.

«В ваших органах, Рустэм Шукатович и Марина Владимировна, все крайне негативно. Я даже не знаю, разместить ли ваши презентации на сайте правительства. Сами себя будем избивать?», — обратился сегодня на аппаратном совещании правительства губернатор к главам профильных ведомств Рустэму Зайнуллину и Марине Раковой.

Губернатор рассказал об итогах совещания, которое прошло в прошлую пятницу без журналистов. На совещании рассматривалась эффективность работы ДИЗО, МФЦ, Севреестра и департамента архитектуры. Овсянников сообщил, что в пятницу было принято решение заместителям директора и директору ДИЗО не платить премий до момента исправления просрочек в нарушениях. Глава города также напомнил, что пообещал уволить директора Сеереестра, а само управление расформировать, если все нарушения работы не будут устранены к началу октября.

«Напоминаю, пятничное решение. Севреестр, все просто, напоминаю, — до 1 октября не исправите ситуацию, мы расстанемся. И вообще подумаю, заниматься ли повышением эффективности вашего органа исполнительной власти или передать полномочия в Российскую Федерацию . В начале января вам было выделено 20 ставок. Регистраторов — 15%, хотя в Красноярске чуть ли не каждый работник Росреестра является регистратором», — заявил Овсянников, обращаясь к начальнику Севреестра Михаилу Коняхину.

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